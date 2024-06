Fanpage: Fini, ‘Meloni estirperà virus, espulsioni giuste ma serve azione pedagogica’

agenzia

Roma, 29 giu. “Giorgia Meloni credo sia furibonda e farà di tutto per estirpare quel virus” emerso dal servizio di Fanpage. “Sono felice che dopo un’esitazione iniziale si siano prese contromisure. E in alcuni casi le espulsioni sono doverose. Ma bisogna arrivare a un’azione di tipo pedagogico. Far capire che la destra è incompatibile con questi atteggiamenti che non vanno derubricati a goliardate”. Lo afferma Gianfranco Fini intervistato dal ‘Corriere della Sera’.

“L’onorevole di Fdi Zucconi – spiega l’ex presidente della Camera- ha detto che bisognerebbe portarli ad Auschwitz. Giusto. Magari proiettare Schindler’s list, far leggere ‘Il Diario di Anna Frank’ , meditare sulla testimonianza della senatrice Segre e chiedere loro di vergognarsi”.