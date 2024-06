Fanpage: Fratoianni, ‘Meloni non può far finta di nulla’

agenzia

Roma, 14 giu. “Le immagini con parole e gesti inequivocabili che abbiamo potuto vedere nell’inchiesta dei giornalisti di Fanpage e rilanciate dalla trasmissione de La7 Piazza Pulita sono inequivocabili, inquietanti, inaccettabili”. Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra dopo l’inchiesta di Fanpage sul movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

“Che il movimento giovanile del partito della presidente del Consiglio – prosegue il leader di SI – si nutra della paccottiglia ideologica fascista e nazista, che inneggi al Duce e gridi Sieg Heil!, oltre che forse truffare lo Stato per avere finanziamenti non può passare sotto silenzio. FdI e il governo non possono far finta di niente: Alleanza Verdi Sinistra nei due rami del Parlamento ha già preannunciato interrogazioni parlamentari a cui dovranno rispondere”.