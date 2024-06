Fanpage: Malan, ‘da senatori FdI solidarietà a Mieli, noi rispettiamo dignità persone’

agenzia

Roma, 27 giu. “I senatori di Fratelli d’Italia sono pienamente solidali con la senatrice Ester Mieli, oggetto di espressioni inaccettabili da parte di militanti del nostro partito. Aborriamo razzismo e antisemitismo e in nessun modo deve essere dato spazio fra di noi a chi in qualunque modo li esprima. Plaudiamo a quanto dichiarato dal responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che ha annunciato grande fermezza nei provvedimenti da prendere nei confronti di chi esterna atteggiamenti in totale contrasto con i principi del nostro partito e auspichiamo che tali provvedimenti siano presi rapidamente. Le immagini diffuse, peraltro carpite con metodi assai discutibili, non esprimono Fratelli d’Italia, i cui principi di riferimento sono saldamente nel campo della democrazia, della libertà e del rispetto della dignità delle persone, e nella condanna di ogni totalitarismo, e di ogni forma di razzismo e antisemitismo. Siamo orgogliosi che Ester Mieli faccia parte del nostro gruppo e siamo completamente con lei”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

