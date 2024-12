Farmaceutica, a Lilly Italia il Transatlantic Award dall’American Chamber of Commerce

agenzia

Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) – L’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy) ha conferito ieri sera a Lilly Italia il Transatlantic Award, premio assegnato ad aziende statunitensi e italiane che si sono distinte per aver contribuito al rafforzamento delle relazioni tra Italia e Usa, anche attraverso investimenti sull’asse transatlantico. La premiazione si è svolta nell’ambito della diciottesima edizione del tradizionale Transatlantic Award Gala Dinner, organizzato dall’AmCham Italy a Milano, alla presenza dell’ambasciatore Usa in Italia Jack Markell e dell’ambasciatrice italiana in Usa Mariangela Zappia. Fra i molti premiati nel corso del prestigioso evento, la multinazionale americana è stata l’unica azienda del settore farmaceutico.

Lilly, prima azienda farmaceutica ad aver commercializzato l’insulina oltre 100 anni fa, fondata a Indianapolis nel 1876 e presente in Italia da 65 anni con un innovativo stabilimento produttivo, è stata insignita del prestigioso premio – riporta una nota – in ragione dell’impegno profuso in Italia: un investimento di oltre 750 milioni di euro annunciato nel 2023 per rafforzare la produzione locale di farmaci innovativi per il trattamento del diabete e dell’obesità, grazie al quale Lilly contribuirà al Pil italiano con 1,5 miliardi di euro entro il 2025, attivando oltre 6.000 posti di lavoro nel Paese, supportando inoltre la ricerca e sviluppo di terapie innovative in numerose aree terapeutiche ad alto impatto sociosanitario ed economico, come il diabete e l’obesità, l’oncologia, l’Alzheimer e l’immunologia.

Il Transatlantic Award segue altri importanti riconoscimenti attributi a Lilly in Italia nel corso del 2024. Lo scorso ottobre – si legge – è stato presentato un francobollo in tiratura limitata del ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare ‘l’eccellenza del sistema produttivo ed economico’ nazionale di Lilly Italia, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell’azienda nel Paese. Nel mese di aprile Lilly ha ricevuto il prestigioso Premio Leonardo International, assegnato dal Comitato Leonardo, per lo storico impegno nell’ambito della ricerca, sviluppo e produzione di farmaci innovativi in Italia, generando valore economico, occupazionale e cognitivo per il Paese con attenzione alla sostenibilità ambientale e generando innovazione nel settore delle scienze della vita.