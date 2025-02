Farmaci: Giornate raccolta, donate 640mila confezioni per 463mila bisognosi

agenzia

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) – Durante la 25esima edizione delle Giornate di raccolta del farmaco (Grf) di Banco Farmaceutico (4-10 febbraio), sono state donate oltre 640mila confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5,7 milioni di euro. Aiuteranno almeno 463mila persone in condizione di povertà sanitaria, di cui si prendono cura 2.031 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. All’iniziativa hanno aderito 5.908 farmacie in tutta Italia. Sono stati coinvolti più di 26.500 volontari e oltre 20.600 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 850mila euro. “Siamo felici perché la raccolta ha dato un risultato importante e contribuirà, così, a sostenere le realtà caritative e socio-assistenziali e a restituire salute e un po’ di serenità a tante persone bisognose – dichiara Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets – Siamo felici anche perché è stato dato, ancora una volta, un importante segnale: in un mondo in cui le ragioni di preoccupazione crescono, e i rapporti sembrano così spesso marcati dalla reciproca utilità, il fatto che tanti soggetti diversi si mettano insieme per donare, senza chiedere nulla in cambio, rappresenta un segno di speranza per tutta la società. Per questo, ringraziamo di cuore tutti i cittadini, i volontari, i farmacisti, le aziende e le realtà caritative che hanno reso possibile tutto ciò”. Le Grf si sono svolte sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie farmaci accessibili. Intesa Sanpaolo è partner istituzionale dell’iniziativa. Le Giornate sono realizzate grazie al contributo incondizionato di Ibsa Italy, Teva Italia, Eg Stada Group, Dhl Supply Chain Italia, Doc Pharma e al sostegno di Piam Farmaceutici, Krka Farmaceutici e Zentiva Italia. La raccolta è stata supportata da Ria per la Sostenibilità – Esg, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, Warner Bros. Discovery e Pubblicità Progresso. “La farmacia è un presidio attento ai bisogni della collettività, sempre aperto e vicino al cittadino, anche nelle aree più interne del Paese, per garantire a tutti uguaglianza di accesso al farmaco – afferma il presidente di Federfarma, Marco Cossolo – Questo ruolo è testimoniato dall’adesione alle Giornate di raccolta del farmaco: anche quest’anno le farmacie hanno partecipato con impegno e con grande spirito di responsabilità sociale, per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà dal punto di vista sanitario, sociale ed economico”. “Anche quest’anno i risultati molto positivi delle Grf raccontano la grande solidarietà degli italiani, spesso fatta di piccoli gesti, ma che hanno un valore enorme per alleviare, almeno in parte, le difficoltà delle persone più vulnerabili – commenta Andrea Mandelli, presidente Fofi – Un grazie speciale va alle migliaia di volontari che hanno offerto il loro tempo e il loro prezioso contributo a supporto della raccolta, e ai 20mila farmacisti che in tutto il Paese hanno messo a disposizione i loro presidi per contribuire alla donazione dei medicinali, confermando di anno in anno di mobilitarsi con sempre maggiore partecipazione a beneficio delle loro comunità. La prossimità e l’attenzione ai bisogni delle persone sono l’essenza della nostra professione e questa iniziativa solidale incarna appieno il nostro impegno per garantire vicinanza e supporto concreto, soprattutto a chi è più fragile”. “Il coinvolgimento di Terzo settore, donatori, aziende, farmacisti e volontari – conclude Andrea Dellabianca, presidente nazionale di Compagnia delle Opere – è una prova ulteriore dell’efficacia del metodo della condivisione nell’edificazione del bene comune, soprattutto mediante la collaborazione tra profit e non profit. Ci teniamo per questo a sottolineare l’importanza dei volontari, perché hanno un peso incalcolabile, non solo nel sostegno di progetti e iniziative come la raccolta appena conclusa, ma soprattutto nelle relazioni che creano. Aiutano, infatti, a comprendere meglio le ragioni dei gesti e a testimoniare concretamente la gratuità delle opere. Desideriamo continuare a perseguire uno degli scopi per cui è nata la Cdo: supportare queste azioni che hanno un impatto reale e concreto sulle vite di chi ha più bisogno, favorendo un costante dialogo tra aziende, profit e non profit”.

