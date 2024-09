Farmaci: studi, biologico riduce ospedalizzazioni e dimezza esacerbazioni asma grave

agenzia

All'Ers dati su depemokimab a ultra-lunga durata somministrato ogni 6 mesi migliora e aderenza

Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) – In adulti e adolescenti con asma grave con infiammazione di tipo 2 caratterizzata da un aumento della conta degli eosinofili nel sangue, il biologico a durata d’azione ultra-lunga depemokimab ha portato a una riduzione statisticamente e clinicamente significativa delle esacerbazioni in 52 settimane, rispetto al placebo più lo standard di cura. Somministrato una volta ogni 6 mesi, il farmaco ha infatti prodotto una soppressione sostenuta di un marcatore chiave dell’infiammazione di tipo 2, un fattore scatenante di attacchi d’asma e ricoveri ospedalieri. I dati, che si riferiscono agli studi clinici di fase III Swift-1 e Swift-2 – si legge in una nota diffusa oggi da Gsk – sono stati presentati alla European Respiratory Society International Conference in corso fino a domani a Vienna (Austria), e sono stati pubblicati simultaneamente sul ‘New England Journal of Medicine’. Swift-1 e Swift-2 sono studi duplicati con gli stessi endpoint primari e secondari. Entrambi hanno raggiunto gli endpoint primari con riduzioni statisticamente importanti nel tasso annualizzato di esacerbazioni clinicamente significative (attacchi d’asma) nell’arco di 52 settimane rispetto al placebo, con l’analisi aggregata pre-specificata che mostra una significativa riduzione del 54% delle esacerbazioni. Nell’analisi aggregata la riduzione delle esacerbazioni clinicamente significative che richiedono ospedalizzazione o visita al pronto soccorso (endpoint secondario) è stata del 72%. Nei singoli studi, gli endpoint secondari che valutavano la qualità della vita o la misurazione basata sui sintomi hanno mostrato miglioramenti, ma non hanno raggiunto la significatività statistica rispetto al placebo. La prevenzione delle esacerbazioni, un rischio noto di ospedalizzazione e causa di danni polmonari cumulativi e progressione della malattia, è da tempo un obiettivo del trattamento e della cura dell’asma all’attenzione di Gsk, ricorda l’azienda. La soppressione continuativa dell’infiammazione di tipo 2, un fattore tipico delle esacerbazioni, potrebbe infatti aiutare a cambiare il corso della malattia. La possibilità di intervalli di dosaggio prolungati potrebbero rappresentare un vantaggio nel superare le barriere come aderenza o frequenti appuntamenti medici, nel raggiungimento di risultati ottimali. “Con un programma di dosaggio di sole due iniezioni all’anno – osserva Kaivan Khavandi, Svp, Global Head of Respiratory/Immunology R&D Gsk – depemokimab ha il potenziale per essere il primo biologico a durata d’azione ultra-lunga approvato con dosaggio di 6 mesi. Ciò potrebbe offrire ai medici e a milioni di pazienti con asma grave un’opzione che fornisce rassicurazioni sulla soppressione sostenuta nel tempo di un marcatore chiave dell’infiammazione di tipo 2 e una riduzione del tasso di esacerbazioni e ospedalizzazioni, l’obiettivo di trattamento fondamentale nell’asma”. L’autore principale degli studi, David Jackson, professore di Medicina respiratoria al King’s College di Londra e responsabile clinico per l’asma grave presso gli ospedali Guy’s e St Thomas’ di Londra, afferma: “Come medico, è incoraggiante vedere i risultati di una ricerca che potrebbe far evolvere la gestione dell’asma grave. Per me, prevenire le esacerbazioni e in particolare quelle che portano a ricoveri ospedalieri è una priorità di trattamento per le persone che visito con asma grave. Non solo le esacerbazioni sono traumatiche per i pazienti e contribuiscono a esercitare pressioni sui sistemi sanitari/ospedalieri, ma ogni esacerbazione può causare cambiamenti irreversibili al tessuto dei polmoni che nel tempo possono portare alla perdita permanente della funzionalità polmonare e rendere la respirazione del paziente progressivamente più difficile”. Depemokimab, primo biologico a durata d’azione ultra-lunga ad essere valutato in studi di fase III – illustra la nota – ha un’elevata affinità di legame e potenza per l’interleuchina-5 (Il-5), che consentirà intervalli di dosaggio di 6 mesi per i pazienti con asma grave. L’Il-5 è una citochina (proteina) chiave nell’infiammazione di tipo 2, in genere rilevata da un aumento della conta degli eosinofili nel sangue. Oltre l’80% delle persone con asma grave presenta un’infiammazione di tipo 2 come patobiologia sottostante. L’identificazione di queste persone potrebbe guidare i medici nell’avvio del trattamento corretto per il tipo di asma, contribuendo così a ridurre il rischio di esacerbazioni. La percentuale di pazienti che hanno manifestato un evento avverso è stata simile tra il gruppo depemokimab e placebo in Swift-1 (73%) e Swift-2 (72% rispetto a 78% del placebo). Nessun decesso o evento avverso grave è stato correlato al trattamento dello studio. La sperimentazione è stata condotta durante un periodo di elevata prevalenza di Covid e questi eventi sono stati registrati come i più comuni eventi avversi. Non c’era alcuna differenza nelle segnalazioni di Covid tra coloro che ricevevano depemokimab o placebo. La rinofaringite, un altro nome per il comune raffreddore, era il secondo evento avverso più comune nell’analisi aggregata con una percentuale inferiore nel gruppo depemokimab rispetto al gruppo placebo in Swift-1 (12% rispetto al 10% del placebo) e in Swift-2 (13% rispetto 21%). 