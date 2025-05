Farnesina a Israele, fermare operazioni militari a Gaza

agenzia

'Si aprano immediatamente gli accessi per gli aiuti umanitari'

ROMA, 21 MAG – Il segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia “ha ripetuto” all’ambasciatore di Israele Jonathan Peled “quello che il Governo italiano chiede insistentemente da giorni e che il ministro Antonio Tajani ha dichiarato anche pubblicamente: Israele deve interrompere le operazioni militari a Gaza, puntare sul negoziato per la liberazione degli ostaggi israeliani e per raggiungere un cessate-il-fuoco che possa far ripartire un processo di pace”. E “Israele deve aprire immediatamente i varchi a Gaza per permettere l’ingresso massiccio di aiuti alimentari e sanitari per la popolazione palestinese”. Lo si legge in una nota.

