Farnesina: De Pedys, ‘scuole italiane creano comunità che si riconosce in nostra cultura’

Roma, 8 ott. “Le scuole italiane all’estero rendono possibile la creazione di una comunità che si riconosce nella nostra cultura, in valori comuni attraverso la lingua italiana. La lingua è anche un patrimonio comune, come diceva l’ambasciatrice della Confederazione Elvetica. In Svizzera la lingua italiana è la lingua ufficiale, non è così ovunque. Eppure l’italiano è parlato in tante parti del mondo perché ci sono comunità italofone ed è sulla base di questo dato che stiamo già lavorando insieme alla Società Dante Alighieri per organizzare l’anno prossimo la prima giornata di italofonia chiamando a raccolta i rappresentanti di queste comunità”. Lo ha detto Alessandro De Pedys, direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale del Maeci alla presentazione, alla Farnesina, della XXIV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (Slim).

“In venti anni sono quadruplicate le traduzioni – ha detto ancora De Pedys – Significa che esiste una domanda in crescita. La Farnesina collabora stabilmente da anni con il premio Strega attraverso la rete degli Istituti italiani di cultura e lo fa anche con altri premi letterali importanti come il premio Campiello. La valorizzazione del libro sarà quindi il filo conduttore, il libro inteso come veicolo del patrimonio linguistico e culturale dell’Italia, il filo conduttore di centinaia di eventi che saranno organizzati durante questa settimana dalla nostra rete, ambasciate, consolati, istituti di cultura, scuole italiane e anche attraverso le attività di tutti i nostri partner”.

“La promozione del libro – ha aggiunto – è legata assolutamente al doppio filo della promozione della lingua, anche se questo non è immediatamente intuitivo perché ci si potrebbe chiedere per quale motivo tradurre dall’italiano in un’altra lingua serve a promuovere la lingua italiana. In realtà serve perché i dati ci dicono che spesso chi è veramente innamorato della letteratura italiana letta in traduzione poi sente il bisogno, sente il desiderio di impararla per leggere le opere in originale e quindi conoscere meglio il paese e approfondirne la cultura.