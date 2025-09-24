Farnesina, mail bombing su ministero dopo attacco Flotilla

agenzia

Innescato da centro sociale

ROMA, 24 SET – Il ministero degli Affari Esteri, in particolare l’Unità di Crisi e il Gabinetto del Ministro, sono stati oggetto di un “mail bombing” innescato da un centro sociale dopo l’attacco contro le barche della “Flotilla” per Gaza. Lo rende noto la Farnesina. L’attacco, con l’invio di migliaia di false mail, ha avuto fra l’altro l’effetto di ostacolare proprio il lavoro dell’Unità di Crisi che in queste ore è in contatto con i cittadini italiani a bordo delle unità della Flotilla verso Gaza. L’autorità giudiziaria è stata informata dal comando provinciale dei Carabinieri di “mail bombing” contro la Farnesina.

