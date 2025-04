Farnesina, non confermati italiani tra vittime in Kashmir

agenzia

'In contatto con autorità indiane per eventuali aggiornamenti'

ROMA, 23 APR – La polizia e le agenzie di sicurezza indiane non hanno confermato la presenza di cittadini italiani fra le vittime dell’attacco terroristico in Kashmir contro un gruppo di turisti, e gli stessi media indiani che avevano avanzato questa ipotesi hanno corretto le loro informazioni. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che il Ministero degli Affari Esteri e l’ambasciata d’Italia in India in queste ore sono ancora in contatto con le autorità indiane: “Rimaniamo in contatto con le autorità indiane per ogni possibile aggiornamento ed evoluzione in vista di un bilancio definitivo che non è stato ancora formalizzato”.

