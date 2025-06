Farnesina: Pd a Tajani, ‘criteri nomina ambasciatori poco trasparenti’

agenzia

Roma, 12 giu. “Le indiscrezioni apparse oggi su alcuni organi di stampa evidenziano elementi di forte opacità nei criteri con cui il Ministero degli Affari Esteri starebbe procedendo alla formalizzazione di nuove nomine diplomatiche. Per queste ragioni, e per comprendere quale sia la reale volontà del Governo in merito alla composizione della rappresentanza italiana all’estero, abbiamo richiesto l’audizione urgente del Segretario Generale della Farnesina presso la Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Il Parlamento deve essere messo nelle condizioni di conoscere nel dettaglio i criteri adottati e le scelte in corso, perché la diplomazia italiana è una risorsa strategica per il Paese e deve essere tutelata da logiche opache o da dinamiche politiche estranee al merito e alla professionalità”. Così una nota dei componenti democratici della commissione Esteri della Camera, Enzo Amendola, Laura Boldrini, Fabio Porta, Peppe Provenzano e Lia Quartapelle che hanno formalizzato questa mattina la richiesta di audizione del segretario generale della Farnesina per verificare i criteri delle nuove nomine volute da Tajani.

