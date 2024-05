Farnesina: Tajani, ‘diplomazia dello sport per inviare messaggi di pace’

agenzia

Roma, 8 mag. “Abbiamo deciso di puntare molto sullo sport e sulla diplomazia dello sport: di fronte a due guerre, dobbiamo inviare messaggi di pace. Chi meglio di un atleta lo può fare? Lo sport dev’essere messaggero di pace e di rapporti fra i popoli. Lo sport insegna anche a difendere alcuni valori, come la lealtà, il coraggio e la capacità di accettare le sconfitte e gestire le vittorie”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla Farnesina alla presentazione del progetto di promozione e comunicazione ‘Sport e Innovazione Made in Italy’.