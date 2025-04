Farnesina: Tajani domani agli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo

agenzia

Roma, 15 apr. Il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, darà il via domani alla V Edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo, che si terrà presso l’Auditorium del Maxxi di Roma. Lo comunica in una nota la Farnesina. Gli Stati Generali della Lingua Italiana costituiscono il principale momento istituzionale dedicato alla diffusione dell’italiano e alla sua promozione nel mondo, puntando alla creazione di una Comunità dell’Italofonia, progetto che sarà al centro della Conferenza Internazionale dell’Italofonia prevista per il prossimo autunno.