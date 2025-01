‘FarWest’ torna stasera su eredità Agnelli con documenti inediti

agenzia

Roma, 10 gen. Torna ‘FarWest’, dopo la pausa festiva, e lo fa con un’inchiesta sull’eredità Agnelli, un caso di cui la trasmissione di Sottile si era già occupata nelle scorse settimane. Nuovi elementi sulla gestione del patrimonio di Marella Caracciolo, nuove domande che emergono dai documenti che FarWest mostrerà in esclusiva.

“La vedova Agnelli il 14 gennaio del 2014 risulta aver effettuato un’operazione bancaria – sottolinea una nota della redazione del programma – presso un conto del Liechtenstein. Il 10 marzo dello stesso anno Marella avrebbe aperto un altro conto, sempre in una banca di Vaduz. Eppure la vedova Agnelli, che si divideva tra le varie proprietà a sua disposizione, risulta essere in Marocco in quel periodo. A non coincidere è anche un’altra operazione, effettuata il 19 gennaio del 2015, sempre a firma di Marella Caracciolo. La donna però risulta in quei giorni ricoverata in una clinica italiana. Chi ha aperto quel conto? Chi operava a nome di Marella? Nel servizio che andrà in onda questa sera saranno messe a confronto le firme presenti sui diversi documenti: erano davvero le sue?”

