Fastweb accende il Supercomputer per l’IA

Sviluppa il modello italiano per l'intelligenza artificiale

PONTE SAN PIETRO (BERGAMO), 08 LUG – Fastweb apre la via all’Intelligenza Artificiale in Italia e accende NeXXt AI Factory, il primo e più potente supercomputer, di un’azienda privata ma a disposizione anche del pubblico, AI NVIDIA DGX SuperPOD dedicato all’Intelligenza artificiale generativa in Italia. Si dedicherà a sviluppare MIIA (Modello Italiano Intelligenza Artificiale) a disposizione di startup, aziende, universita e pubbliche amministrazioni. “I dati vengono custoditi in Italia e messi al sicuro, qualcosa di unico con prestazioni elevatissime” spiega l’ad di Fastweb Walter Renna.

