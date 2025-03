Fatah a Hamas, ‘cedi il potere per il bene dei palestinesi’

agenzia

Preservare la loro presenza a Gaza dopo minacce di Israele

GAZA, 22 MAR – Al Fatah, partito del presidente dell’Anp Abu Mazen, invita Hamas a lasciare il potere a Gaza per preservare “la presenza dei palestinesi” nella Striscia, mentre Israele intensifica le operazioni militari, minacciando di sfollare la popolazione e annettere parti del territorio. “Hamas deve mostrare compassione per Gaza, i suoi bambini, le sue donne e i suoi uomini. Mettiamo in guardia da giorni difficili, duri e dolorosi per la popolazione”, ha detto Mounther al-Hayek, portavoce di Fatah, invitando Hamas “a lasciare la scena e a rendersi conto che la battaglia imminente porterà alla fine dell’esistenza dei palestinesi” a Gaza.

