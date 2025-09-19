Fcc Usa, nel mirino c’è anche Whoopi Goldberg

agenzia

Dopo Kimmel la commissione tlc punta anche su 'The View'

NEW YORK, 19 SET – Dopo aver ottenuto la testa di Jimmy Kimmel il capo della Fcc Brendan Carr punta gli occhi su Whoopi Goldberg e su The View, il programma che la popolare comica afro-americana conduce ogni mattina assieme ad altre donne co-host per discutere temi di di attualità, politica, cultura pop e temi sociali. “Penso che valga la pena chiedere alla Fcc di verificare se ‘The View’ e alcuni altri programmi siano ancora considerati programmi di informazione in bona fide e quindi esenti dal regime di pari opportunità istituito dal Congresso”, ha affermato Carr in un’intervista con il podcaster conservatore Scott Jenning.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA