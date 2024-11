Fdi: 200 amministratrici a Riccione per primo Forum ‘oltre soffitto cristallo’

agenzia

Roma, 5 nov. Sono 200 le amministratrici di Fratelli d’Italia – tra sindaci, presidenti, consiglieri donna – che si sono date appuntamento a Riccione per la prima edizione del Forum di aggiornamento a loro dedicato. La due giorni si terrà l’8 e il 9 novembre prossimi al Palariccione ed è organizzata dal dipartimento Coordinamento autonomie locali del partito. ‘Per merito, per amore, per libertà: oltre il soffitto di cristallo, la nostra sfida alle stelle’ è il titolo dell’evento in cui le amministratrici iscritte seguiranno le “lezioni” delle donne di governo, delle istituzioni e delle responsabili dei dipartimenti di Fratelli d’Italia, sui temi che appassionano le comunità locali. Obiettivo: scambiare buone prassi e creare una rete nazionale fra amministratrici.

“I comuni e il governo devono viaggiare in sintonia per dare risposte alle nostre comunità. Soprattutto è fondamentale che il partito di maggioranza alla guida della Nazione offra spunti di confronto e crescita. Perché è dai territori che Fratelli d’Italia consolida la sua classe dirigente e il futuro dell’Italia, proprio a partire dall’esempio di Giorgia Meloni”, spiega Pierluigi Biondi, responsabile del dipartimento Coordinamento autonomie locali.