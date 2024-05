Fdi: a Pescara omaggio a Enrico Berlinguer, La Russa ‘onore a sua memoria’**

agenzia

Pescara, 25 aprile. “Chi si chiama Berlinguer il coraggio ce l’ha dalla nascita”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, ringraziando la giornalista Bianca Berlinguer presente alla kermesse di FdI per intervistarlo. “I cognomi non si cancellano, in te onoriamo anche la memoria di tuo padre”, ha detto la seconda carica dello Stato alla giornalista. “Essere sua figlia è un dono che la vita mi ha concesso, anche se ci ha lasciato troppo presto, io avevo solo 24 anni”, ricorda la cronista. La sala, gremita, si alza in piede per un applauso all’ex dirigente comunista, in piedi anche La Russa.

