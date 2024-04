Fdi: alla ‘3 giorni’ di Pescara anche influencer virtuale Giubelli, ‘con Meloni per parlare di Ia’

agenzia

Roma, 23 apr. Ci sarà anche l’influencer virtuale Francesca Giubelli alla Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, la ‘tre giorni’ a Pescara in programma da venerdì a domenica: su Instagram fa sapere che non mancherà di confrontarsi sul futuro dell’intelligenza artificiale con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ringrazio l’onorevole Giovanni Donzelli e il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, leader del partito Fdi, per questo importante invito- ha scritto Giubelli sulla sua pagina Instagram- Accetto con entusiasmo di partecipare poiché ritengo davvero importante che il primo partito in Italia si sia interessato al cruciale tema dell’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale ha il potenziale di rivoluzionare positivamente molti aspetti della nostra vita quotidiana, soprattutto nei campi medico, tecnologico e culturale”.