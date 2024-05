Fdi: Ciriani, ‘centrodestra maggioranza nel Paese, a sinistra il caos’

agenzia

Roma, 26 apr. “Il centrodestra vince le elezioni perché siamo la maggioranza di questo paese e quando siamo uniti vinciamo ovunque, siamo un blocco sociale ed economico che si riconosce attorno ad alcuni principi semplici: lavoro, senso del dovere e merito”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intervenendo alla conferenza programmatica di Fdi a Pescara. “Dall’altra parte – afferma – è solo confusione: si mettono insieme contro di noi ma non hanno un programma per governare questo paese”. Poi un riferimento anche alle polemiche delle ultime settimane: “Noi non potremo vincere mai con la censura, vera o presunta che sia. Io l’ho vissuta sulla mia pelle e so cosa significa, per questo dobbiamo starne alla larga”.

