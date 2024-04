Fdi: Donzelli, ‘congresso Roma bella festa di partecipazione, alta affluenza’

agenzia

Roma, 24 mar. “Una bellissima festa di partecipazione, con migliaia gli iscritti che da tutta Roma si stanno recando” nel quartiere Eur di Roma per il Congresso provinciale di Fdi. “In allegria intere famiglie, accompagnate anche dai bambini, sono venute e continuano ad arrivare. L’affluenza è molto alta, con picchi tra sabato pomeriggio e domenica mattina, ora l’affluenza è un po’ diminuita ma puntiamo che risalga in serata. E’ una bellissima occasione per mostrare come la politica possa essere vissuta da partiti in modo serio e partecipato”. Così Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fdi, commenta la seconda giornata conclusiva del congresso romano di Fratelli d’Italia, che stasera alla chiusura delle urne -in programma per le 20- ‘incoronerà’ Marco Pessina, dopo il passo indietro del ‘rampelliano’ Massimo Milani.