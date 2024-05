Fdi: Donzelli, ‘su maglietta polemica sterile, regalata anche a esponenti Pd’**

agenzia

Pescara, 27 apr. “Mentre Fratelli d’Italia discute alla sua Conferenza programmatica dei progetti per cambiare l’Europa, la sinistra si impegna come sempre in una polemica sterile. In tutte le nostre iniziative, come accade per esempio ogni anno ad Atreju, i ragazzi di Gioventù nazionale consegnano una maglietta a tutti i partecipanti. Nel tempo, dunque, l’hanno ricevuta in dono anche noti esponenti del Pd, che grazie al cielo non hanno per questo aderito a FdI”. Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, circa la polemica per la t-shirt della kermesse mostrata dal capo della Cybersicurezza Bruno Frattasi e dal presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo, ospiti di un panel di discussione alla conferenza programmatica di Fdi.

