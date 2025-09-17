Fdi: doppio palco, stand e area ristoro a Fenix, ultimi preparativi per festa Gioventù nazionale

agenzia

Roma, 17 set.-Ultimi preparativi al Laghetto dell’Eur per Fenix, la kermesse del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, dal 18 al 21 settembre a Roma. Due palchi, tensostrutture e maxischermi, operai e addetti sono a lavoro per posizionare le ultime installazioni. Alla festa di Gioventù Nazionale, dedicata a “politica, cultura, attualità e musica” come recitano i manifesti, interverranno ministri, sottosegretari e lo stato maggiore del partito, oltre alla stessa premier Giorgia Meloni che quest’anno chiuderà la manifestazione, domenica mattina. Attesi il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Andrea Abodi, Alessandro Giuli, Francesco Lollobrigida, Tommaso Foti, Giuseppe Valditara, Annamaria Bernini, Nello Musumeci e il viceministro Edmondo Cirielli. Interverranno anche i sottosegretari Andrea Delmastro e Alfredo Mantovano, il presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, i capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami. Sarà presente anche Arianna Meloni.

Proseguendo dall’ingresso principale, in Viale America, a pochi metri dalla fermata metro A Eur Palasport, ad accogliere il pubblico ci saranno una serie di stand tematici: la Comunità incontro, una libreria, “l’angolo delle interviste” e “la voce del patriota”. Spazio anche per l’area ristoro, con tende parasole vista laghetto, dove verranno serviti “primi e secondi”. Sparsi per l’area – gli allestimenti coprono circa 5000 metri – totem raffiguranti “gli eroi di un tempo nuovo”, da Mahsa Amini, “giovane donna come tante fermata per un velo, la sua morte accese una fiamma che percorse il mondo trasformando dolore in grido di libertà”, a Giovanni Paolo II, la cui “presenza lasciava impronte profonde”. E ancora, Cola di Rienzo, Emanuele Loi, Nino Benvenuti, Nicola Galipari, Giorgio Perlasca, Joshua Wong e la giovane promessa del volley afghano Mahjabin Hakimi. “Pensi davvero che un algoritmo possa definirti? Non ci sono più i giovani di una volta? Allora fate largo a quelli del futuro”, recitano alcuni pannelli. Imbrattate dai graffiti parte delle transenne esterne raffiguranti il logo e lo slogan della manifestazione, “senza filtri, il coraggio di essere in un tempo nuovo”.