FdI: Faraone, ‘gioventù meloniana occupa sede e il partito chiama la polizia, siamo alle comiche’

agenzia

Roma, 13 ago “Quando ho letto questa storia non volevo crederci. Fratelli d’Italia, quelli che a ogni comizio giurano guerra alle occupazioni, ai “centri sociali” e agli “abusivi”, a Roma si scoprono improvvisamente… occupanti. Sì, perché la gioventù meloniana, quella cresciuta a pane e ordine pubblico, ha deciso di occupare la storica sede di via di Sommacampagna 29, trasformandola nel loro personale centro sociale in giacca e cravatta”. Lo scrive sui social Davide Faraone, deputato di Iv.