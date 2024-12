agenzia

Roma, 5 dic. Togliere la fiamma dal simbolo di Fdi? “Per me non c’è motivo di farlo, io non la toglierei, la terrei”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza.

