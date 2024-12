Fdi: Iannone (Fdi), ‘su Cirielli, Bonaccini e Ruotolo soffrono di allucinazioni politiche’

agenzia

Roma, 9 dic. “Dopo Bonaccini non poteva mancare Ruotolo. Le correnti del Pd almeno sono unite nel loro spirito di cacciatori di pinguini all’equatore. Vedono rischio fascismo ovunque e non vedono che gli unici antidemocratici in Italia sono coloro che ancora ostentano la falce e il martello aggredendo le Forze dell’Ordine. Verso quelle persone rimangono sempre silenti perché evidentemente vi ritrovano la propria radice. Peraltro si improvvisano ermeneuti del pensiero non espresso dal Vice Ministro Cirielli pensando di far passare una posizione. Solito vizio della sinistra peggiore: far dire agli altri quelli che non hanno detto. Noi siamo da tempo nel terzo millennio e li invitiamo a venire con noi. Prima di esprimersi sul pensiero degli altri è buona regola assicurarsi di essere in grado di capire”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

