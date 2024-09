Fdi: La Russa, ‘Fini commise errori ma ebbe merito di traghettare Msi al governo’

agenzia

Roma, 19 set. “Quando si giudica Fini bisogna giudicarlo per intero. Io ho mantenuto sempre un buon rapporto con Fini, anche senza fare alcuno sconto agli errori della sua ultima fase. Per me errori, lui magari la penserà diversamente”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in collegamento con il programma di Rai Tre “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”.

Gianfranco Fini “ha avuto un ruolo importantissimo nel traghettare l’Msi, il partito della destra estrema italiana in un ruolo che fu quello di Alleanza nazionale di governo. Questo merito nessuno glielo può togliere, neanche gli errori che ha commesso alla fine”, ha aggiunto La Russa.

