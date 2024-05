Fdi: La Russa, ‘ringrazio Bianca Berlinguer che è venuta in tana lupo’

agenzia

Pescara, 28 apr “Ringrazio Bianca Berlinguer di essere venuta nella tana del lupo, sono convinta che mi farà anche domande difficili, ma voi applauditela sempre, mi farete un gran piacere. Come è nata la nostra amicizia? Bisogna tornare indietro nel tempo, quando era una giovane giornalista Rai e con Fini andammo negli States per una visita ufficiale della destra e passammo 10 giorni circa” con i cronisti al seguito. Ebbi il piacere in quell’occasione di apprezzare la sua apertura mentale, nonostante strade diverse, siamo sempre rimasti in buoni rapporti. Mi ha detto ‘vengo a intervistarti per amicizia’, ma è qui perché una gran giornalista”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato da Bianca Berlinguer alla conferenza programmatica di Pescara.

