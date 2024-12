Fdi: Magi, ‘su libertà e fascismo Cirielli ripassi la storia’

agenzia

Roma, 9 dic. “‘Il tratto distintivo del fascismo era uno spirito di libertà straordinario’, così ha dichiarato il viceministro Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia. E infatti durante il fascismo eri così libero che potevi scegliere se diventare fascista, se finire al confino o se essere deportato. Uno spirito di libertà davvero unico e irripetibile, non c’è che dire. Viceministro Cirielli, le forniamo un ripasso di storia, perché ne ha seriamente bisogno. Lei e più in generale il partito di cui fa parte. La vostra non è solo nostalgia, basta vedere il Decreto Sicurezza che avete reso legge e che di fatto non fa altro che limitare le libertà dei cittadini per inseguire le vostre ideologie”. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di Più Europa Riccardo Magi.