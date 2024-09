Fdi: Meloni vede Feijóo, ‘rapporto con Vox solido anche dopo passaggio a Patrioti’

agenzia

Roma, 19 set. L’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni, in veste di leader di Fratelli d’Italia, e Alberto Nuñez Feijóo, presidente del Partido Popular spagnolo, “rafforza il legame con le forze politiche di centrodestra in Spagna, già molto forte nel rapporto storico con Vox, che non è venuto meno dopo la scelta di Santiago Abascal di aderire a un altro gruppo parlamentare a Bruxelles”. Lo riferiscono fonti qualificate, spiegando che “l’auspicio di Meloni è che, come in Italia, si possano creare sempre più esperienze vincenti di centrodestra unito”.

