Fdi: Perissa, ‘restituiamo Capitale a cittadini onesti, siamo in prima linea’

Roma, 25 mar. “Ormai alcuni quartieri di Roma sono diventati come il Far West, con spari in strada e auto che scappano a tutta velocità. Ultimo fatto quello di oggi in zona Magliana, dove un uomo con precedenti per droga, è stato gambizzato in pieno giorno. Spetterà alla Direzione distrettuale antimafia fare luce su questo agguato dai contorni inquietanti, resta il fatto che la nostra città non merita di essere teatro di tali vicende, con zone in cui i cittadini sono tenuti in ostaggio dalla criminalità. La Capitale va restituita ai cittadini onesti, Fratelli d’Italia e il governo Meloni sono in prima linea per raggiungere questo obiettivo”. Lo dichiara il deputato Marco Perissa, neo presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia.

