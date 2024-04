Fdi: Rampelli, ‘in tanti congressi più candidature, lavoro per unità ma pronti a confronto leale’

agenzia

Roma, 20 mar. “Mi permetto di ricordare che c’è un partito che fa i congressi, è un fatto importante e positivo che è bene che i cittadini sappiano. Ci sono stati congressi di Fratelli d’Italia in tutte le province italiane, quello di Roma chiude questo momento di democrazia e sono stati molti i congressi con più candidature. Ci sono gruppi umani agganciati a parlamentari locali, consiglieri regionali e comunali che si eleggono a preferenze, ma nessuno di questi rappresenta correnti interne. Le correnti sono una cosa seria, hanno contenuti diversi da quelli dei leader, hanno responsabili territoriali e organigrammi, sono un vero partito nel partito, basta con questa idiozia. Qui siamo in presenza solo di gruppi che si diversificano sul territorio e tutti afferiscono a Giorgia Meloni e anche ad Arianna, che ha un ruolo istituzionale centrale in Fdi, non ci sono distinzioni di sorta a livello nazionale”. Lo ha affermato il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ospite di Omnibus su La7.