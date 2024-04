Fdi: Rampelli, ‘quando sinistra non governa scatena violenze che non controlla’

agenzia

Roma, 1 apr. “Solidarietà a Paolo Trancassini e alla nostra comunità reatina per il grave episodio di violenza subito che avrebbe potuto causare terribili conseguenze. Va in onda il solito film: quando la sinistra non governa inveisce, criminalizza l’avversario, aizza gli studenti, mobilita la piazza, scatena violenze verbali e fisiche che poi non sa o non vuole controllare”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.