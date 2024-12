agenzia

Roma, 16 dic. “Meloni ad Atreju racconta un’Italia che non esiste. Sanità, scuola, sociale, l’Italia è in crisi. La soluzione? Riforme dannose e inconsistenti, soldi sprecati per i centri migranti, e attacchi continui alle opposizioni. Quando smetteranno di prendere in giro gli italiani?”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.

