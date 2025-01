Fdi: Ruffino (Azione), ‘Montaruli vittima di uso spregiudicato social e assenza regole’

agenzia

Roma, 16 gen. “Ad Augusta Montaruli va la mia sincera solidarietà per gli ignobili attacchi e le fake news a sfondo sessista di cui è stata vittima. Questa triste circostanza ripropone la questione di regolamentare la libertà di accesso ai social, prevedendo, come ha chiesto Azione in una proposta di legge, di vietarli agli under 14. Per la verità ripropone il tema più generale di un filtro alla fonte delle notizie: tendenza che sembrava aver preso piede, salvo essere rovesciata da personaggi controversi e pericolosi come Elon Musk, padrone di X, e, più di recente, da Mark Zuckerberg, proprietario di Facebook, il quale ha deciso, in omaggio al nuovo inquilino della Casa Bianca, di eliminare il fact checking sul fiume di post che scorre ogni giorno su quel social”. Lo afferma la deputata di Azione Daniela Ruffino.