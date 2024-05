Fdi: salta presenza Salvini a Pescara, Meloni verso corsa europee con campagna ‘ristretta’/Adnkronos

agenzia

Pescara, 27 apr. Salta la presenza di Matteo Salvini a Pescara, alla chiusura della ‘tre giorni’ di Fdi domani affidata a Giorgia Meloni. Mentre sale l’attesa sull’annuncio della candidatura della premier alle elezioni europee, il leader della Lega fa sapere che ci sarà, ma in videocollegamento. “Impegni personali inderogabili”, tengono a precisare dallo staff del vicepremier, una precisazione che trova conferma in ambienti Fdi, mentre fonti vicine al leader della Lega si affannano a spiegare che l’assenza del responsabile del Mit, in realtà, era già cosa nota, anche se comunicata alla stampa soltanto a stretto giro dell’ora X. All’appuntamento nella centralissima Piazza Primo Maggio domani non mancheranno tutti gli altri leader del centrodestra, a partire dall’altro vicepremier, Antonio Tajani, che nel pomeriggio approfitterà della ‘capatina’ a Pescara per presentare i candidati abruzzesi in quota Fi.

Nessuna frizione o malumore dunque, stando almeno alle versioni ufficiali dei due partiti di maggioranza. Ma fatto sta che, ricalcando il vecchio dilemma di ‘Ecce Bombo’ -mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente- di certo l’assenza di Salvini crea parecchio rumore nella grande tecnostruttura affacciata sul mare, con vista che si presta a scatti e riprese per annunci importanti. Tanto più che la notizia della presenza derubricata a videocollegamento arriva in ore in cui la corsa alle europee, in casa Lega e più in generale nel centrodestra, è terremotata dalle dichiarazioni ‘strong’ del generale Roberto Vannacci -ufficialmente candidato in quota Carroccio- a cominciare dalle parole sulle classi separate per i disabili che hanno finito per far tuonare persino la Cei.

I dirigenti di Fdi presenti a Pescara, incalzati dai cronisti, marcano le distanze, ma senza mai forzare la mano ed evitando così scontri e polemiche. L’attenzione, del resto, è calamitata da Meloni, già arrivata a Pescara ma rimasta lontana dal ‘quartier generale’ messo in piedi alle spalle della nave di Cascella. Dove tutto ormai lascia presagire che la premier, salvo sorprese, annuncerà di essere pronta a indossare l’elmetto -metafora usata proprio a Pescara- e a scendere in campo per l’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno, anche se non in prima linea in campagna elettorale, che per lei si annuncia ‘ristretta’, o meglio ‘light’. Già lo fece Silvio Berlusconi nel 2009, quando, al timone di Palazzo Chigi ma capolista di Fi per la sfida di Bruxelles, tenne basso profilo in campagna elettorale, forte della posizione di rendita del ruolo alla guida del Paese.

Pur tenendo coperte le carte, fonti vicine alla premier spiegano che Meloni si limiterà ad aprire e a far calare il sipario della campagna elettorale, lasciando trapelare il messaggio di essere impegnata a lavorare per l’Italia, dunque costretta lontana dalla ‘benzina’ delle piazze, come lei ama definire il sostegno dei suoi sostenitori. A cui chiederà l’assist alle urne per ‘cambiare l’Europa’ -spot della campagna dei Fratelli d’Italia-: ‘sto lavorando per gli italiani, dateci la forza di cambiare le cose’, il messaggio che partirà dall’Abruzzo ma che diventerà il ‘must’ della corsa europea del partito di via della Scrofa.

Meloni alla presidenza del G7, impegnata nei consessi internazionali per far contare l’Italia di più nel mondo- è il messaggio che Fdi vuole consegnare agli elettori. La campagna la giocheranno i ministri e i volti più noti del partito, replicando in tutta Italia i panel di discussione che hanno animato la ‘tre giorni’ pescarese. Dove tra i protagonisti indiscussi spicca Arianna Meloni, responsabile della segreteria del partito e del tesseramento di Fdi, restia con i cronisti ma disponibilissima ai selfie e allo scambio di battute con i militanti. Questa mattina ha preso parte in prima fila alla tavola rotonda sulla violenza sulle donne, sul palco anche l’attrice Claudia Gerini, in platea lo zio di Giulia Cecchettin, con cui ha scambiato un saluto commosso.