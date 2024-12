Fdi: verso nomina Bignami capogruppo già in settimana**

agenzia

Roma, 2 dic. La nomina di Galeazzo Bignami a neo capogruppo di Fdi, ormai data per certa, dovrebbe essere ufficializzata già in settimana dall’assemblea dei deputati di Fratelli d’Italia, al momento non ancora convocata. I tempi rapidi sono resi necessari dai lavori parlamentari, tanto più visto l’esame della manovra. Quanto alla casella di viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, attualmente ricoperta da Bignami, “la questione non sarebbe stata ancora affrontata”, spiegano all’Adnkronos autorevoli fonti parlamentari.

