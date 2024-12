Fdi: Vis Factor/Adnkronos, tema ‘migranti’ spopola ad Atreju e accende dibattuto sul web**

agenzia

Roma, 16 dic. Battaglia ideologica (34,16%), riforme (22,11%), politiche migratorie (18,77%), giustizia sociale (13,31%), lavoro e pensioni (6,99%). Questi i temi più dibattuti sul web per Atreju 2024, la più grande manifestazione della destra italiana quest’anno giunta alla sua venticinquesima edizione chiusa ieri dalla premier Giorgia Meloni. A scattarne la fotografia l’ultimo report realizzato da Vis Factor per Adnkronos, attraverso la piattaforma di social listening Human. Sotto la lente d’ingrandimento il sentiment, le emozioni e la semantica che ruotano attorno all’evento al Circo Massimo analizzate monitorando post e commenti in lingua italiana, prodotti dall’8 al 15 dicembre: 23.1mila menzioni, ovvero 3.3K al giorno, per un totale di 12.6 milioni interazioni e 12.2 milioni parole digitate.