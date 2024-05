Fdi:La Russa, ‘non mi pento per busto Mussolini, è regalo mio padre’

agenzia

Pescara, 28 apr. “Non ho da pentirmi per aver tenuto in casa un busto di Mussolini, è una eredità di mio padre. Che dovevo fare? Cestinare un regalo di mio padre? L’ho dato a mia sorella. In casa ho anche Stalin, De Gasperi, un imperatore romano”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Bianca Berlinguer alla Conferenza Programmatica di Fdi a Pescara.

“Invece devo pentirmi per una dichiarazione su via Rasella: ho parlato di una banda militare, non era vero. Mi dovevo documentare meglio, ho chiesto scusa per questo errore. Su questo ho da pentirmi”, ha riconosciuto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA