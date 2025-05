Fecondazione: Braga, ‘Meloni prenda distanze da Montaruli, Fdi ha perso ogni limite’

agenzia

Roma, 22 mag. “Fratelli d’Italia ha perso ogni senso del limite e ogni rispetto istituzionale. Attaccare una sentenza della Corte Costituzionale è un fatto di estrema gravità. È inaccettabile che Fdi si permetta di mettere in discussione una delle massime garanzie democratiche del nostro ordinamento, solo perché una decisione non corrisponde alla propria ideologia”. Così in una nota la capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Chiara Braga.