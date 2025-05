Fecondazione: delle opposizioni le Pdl in Parlamento, tutte in ‘stand by’**

agenzia

Roma, 22 mag Il Parlamento, nella legislatura in corso, ha legiferato sulla procreazione assistita approvando nel 2024 la Pdl di Fratelli d’Italia sostenuta da tutta la maggioranza “in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano”. Quella che ha introdotto nell’ordinamento il “reato universale”.

Nonostante questo sono diverse le proposte di legge presentate alla Camera e al Senato su questo tema. Tutte, in sostanza, sottoscritte dall’opposizione, da Pd, Avs, M5s e +Europa. Tutte, nei due rami del Parlamento, ancora da assegnare o assegnate in commissione ma con l’esame ancora non iniziato. A Montecitorio, Marco Furfaro (Pd) ha firmato una Pdl che mira all’abrogazione della legge 19 febbraio 2004 n. 40 (quella sulla procreazione assistita). Sempre della legge 40, ma per inserire “modifiche”, si occupa invece il testo depositato da Gilda Sportiello (M5S), che ha firmato anche una Pdl più mirata alla infertilità femminile e maschile.

Un testo simile (‘disposizioni in materia di conservazione delle cellule riproduttive per la preservazione della fertilità maschile e femminile’) l’ha invece depositato, sempre in casa M5s, la deputata Carmen Di Lauro. Più specifica è anche la Pdl della dem Chiara Gribaudo (‘interventi a sostegno delle madri con disabilità’). Due le proposte di Riccardo Magi (+Europa), una sulla Gpa e una sui ‘requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita’.

Della capogruppo di Avs Luana Zanella è la Pdl sulla ‘disciplina dello stato di filiazione dei nati a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo o della surrogazione di maternità, nonché modifiche alle leggi 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di accesso alle tecniche e requisiti soggettivi, e 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori’. Sempre in Avs, Marco Grimaldi ha invece firmato una sua proposta sulle coppie omosessuali, sui figli, sulle adozioni e la procreazione assista.

La leader del Pd Elly Schlein è la seconda firmataria della Pdl presentata nel 2024 da Alessandro Zan ‘in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e di stato giuridico dei figli, nonché di accesso all’adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero’. Al Senato la 5 Stelle Maria Domenica Castellone ha firmato un Ddl su ‘disposizioni concernenti la gravidanza per altri solidale e altruistica’.

Il Pd, prima firma Cecilia D’Elia e seconda quella del presidente Francesco Boccia, ha depositato un Ddl con disposizioni su coppie dello stesso sesso, stato giuridico dei figli, accesso all’adozione e alla procreazione assistita. Un provvedimento analogo a quello dei capogruppo Avs Peppe De Cristoforo.

Più specifiche sono due proposte, una di Orfeo Mazzella (M5S) e l’altra di Ignazio Zullo (FdI), sul caso delle donne portatrici di mutazioni del Dna mitocondriale. Del senatore Alfredo Bazoli è invece il Ddl sulle ‘adozioni dei figli del coniuge, della parte dell’unione civile o della persona stabilmente convivente, nati all’estero con tecniche medicalmente assistite e modalità di procreazione effettuate in violazione dei divieti di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40’.