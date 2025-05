Fecondazione: Magi, ‘bene Consulta, pronta in parlamento mia legge da 3 anni’

agenzia

Roma, 22 mag. “Con la sentenza 68 del 2025 la Corte Costituzionale si è trovata costretta ad affermare un principio minimo di civiltà e di umanità che il Parlamento non ha saputo tutelare: i diritti e gli interessi preminenti di una bambina o di un bambino devono essere sempre protetti e garantiti indipendentemente dalle modalità in cui sia avvenuta la nascita. È esattamente il principio che abbiamo provato ad affermare con una proposta di legge a mia prima firma depositata alla Camera ormai tre anni fa”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi.