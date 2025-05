Fecondazione: Moretti (Pd), ‘da Consulta sentenza civiltà, no bimbi di serie B’

agenzia

Roma, 22 mag. “Sentenza storica della Corte Costituzionale che ribadisce il diritto di tutte le madri, contro ogni crociata ideologia . I figli sono uguali e devono avere le stesse prerogative, da oggi è incostituzionale negare il diritto alla genitorialità per chi decide legittimamente di avere un figlio con la Pma. Il diritto che viene prima è quello dei bambini che grazie a questa sentenza possono finalmente vedersi riconosciuti due genitori, esattamente come gli altri figli . Un segnale di stop alle discriminazioni che arriva anche grazie alla determinazione dei tanti amministratori che coraggiosamente hanno portato avanti battaglie per i diritti delle famiglie arcobaleno e dei loro bambini”. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

