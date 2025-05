agenzia

Roma, 22 mag. “Oggi non è solo un grande giorno per le famiglie arcobaleno e la loro gioia, sacrosanta, ma per i diritti di tutti i cittadini italiani. Le rivoluzioni si fanno così, un passo alla volta, tutti insieme”. Lo scrive Filippo Sensi del Pd sui social.

