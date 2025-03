Fed, ‘l’attività economica cresce, aumenti prezzi moderati’

agenzia

Beige Book, 'in alcuni distretti accelerazioni sostenute'

NEW YORK, 05 MAR – L’attività economica è cresciuta leggermente dalla metà di gennaio. Lo afferma la Fed nel Beige Book, il rapporto sullo stato dell’economia che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria. I prezzi sono saliti in modo moderato anche se, mette in evidenza la Fed, alcuni distretti hanno sperimentato accelerazioni più sostenute.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA