Fed, Powell ha incontrato Trump alla Casa Bianca

agenzia

Al centro dei colloqui la crescita, l'occupazione e l'inflazione

ROMA, 29 MAG – Il presidente della Fed Jerome Powell ha incontrato oggi Donald Trump alla Casa Bianca. Lo comunica la Fed, sottolineando che i due hanno parlato di crescita, occupazione e inflazione. “Powell non ha parlato delle aspettative di politica monetaria, fatta eccezione per aver messo in evidenza che la via” che la banca centrale intraprenderà “dipenderà interamente dalle informazioni economiche e da quello che significano per l’outlook”.

