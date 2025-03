Federmeccanica ai sindacati, ‘il conflitto non aiuta’

agenzia

'Serve senso di responsabiltà, sempre aperti al dialogo'

ROMA, 06 MAR – “Non capiamo perché si alzano i toni. Non capiamo perché non si possa discutere la nostra proposta”, in cui ci sono state “aperture importanti”. Così il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, risponde rispetto allo sciopero proclamato dai sindacati dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto, dicendo che “ci lascia amareggiati” e rilanciando un “appello al senso di responsabilità da parte di tutti”. “Il conflitto non aiuta, siamo sempre per il dialogo. Serve senso di responsabilità”, rimarca il direttore generale Stefano Franchi. “Siamo sempre stati pronti a firmare e lo siamo tuttora. La nostra proposta, che è per fare il contratto non è contro, è lì a dimostrare ciò. Federmeccanica vuole rinnovare il contratto”.

