Felice Laconi, La Salute Autonoma: il Bestseller su come raggiungere il benessere psicofisico grazie alle riflessologie integrate alla postura

– Milano, 18.02.2025 – Capita a volte che dolori fisici ricorrenti e tensioni croniche arrivino a limitare le nostre giornate. Come se non bastasse, in questi casi, siamo portati ad adattarci al malessere quotidiano, accettandolo come inevitabile, senza renderci conto che il nostro corpo ha il potenziale per ritrovare benessere ed equilibrio.

Per tutti coloro che desiderano scoprire la causa del proprio malessere ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Felice Laconi “LA SALUTE AUTONOMA. Un Viaggio Di Benessere Tra Riflessologie E Postura” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ristabilire il perfetto equilibrio tra corpo, mente ed emozioni in pochi semplici passi.

“Il mio libro, incentrato su riflessologie e postura, è una guida finalizzata a esplorare tecniche olistiche volte al benessere e all’equilibrio energetico” afferma Felice Laconi, autore del libro. “Con un linguaggio chiaro e accessibile, il testo offre un’analisi approfondita dei principi teorici alla base delle riflessologie e della postura, unita a strumenti concreti e strategie pratiche per ottimizzare l’allineamento corporeo e riequilibrare la propria energia”.

Le discipline olistiche condivise da Felice Laconi nel suo libro sono un percorso di crescita personale, un viaggio verso una maggiore conoscenza del proprio corpo, delle proprie energie e di se stessi. Il lettore, al suo interno, scopre come la stimolazione dei punti riflessi sul corpo, sulle mani, sulle orecchie e sul viso sia davvero uno strumento essenziale per migliorare la propria postura e il proprio benessere complessivo, ristabilendo un equilibrio profondo e duraturo.

“Il libro di Felice Laconi permette al lettore di comprendere come queste tecniche di riflessologia possano ristabilire l’armonia tra corpo e mente attraverso metodi naturali e non invasivi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo libro è quindi rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere davvero se stessi e il proprio corpo”.