Femminicidio Scialdone, all’ex ridotta a 24 anni pena in appello

Ergastolo in primo grado.La madre: 'Sono delusa non è giustizia'

ROMA, 16 LUG – In appello scende a 24 anni e 8 mesi dall’ergastolo la condanna per Costantino Bonaiuti, l’ingegnere che uccise con un colpo di pistola l’avvocata Martina Scialdone, il 13 gennaio del 2023 a Roma all’esterno di un ristorante nella zona dell’Appio Latino. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Assise d’Appello della Capitale che hanno escluso l’aggravante della premeditazione. “Sono veramente delusa, mi aspettavo una conferma dell’ergastolo. Giustizia non è stata fatta, in altri femminicidi sono state avvalorate le condanne all’ergastolo”, il commento di Viviana, la mamma di Martina Scialdone.

